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Selde koruma altına alınan yabani hayvanlar doğaya salındı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta Düzce’de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı.

Çevre 09.07.2022, 11:32
Selde koruma altına alınan yabani hayvanlar doğaya salındı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta Düzce’de yaşanan sel felaketinde kurtarılan yabani hayvanlar doğaya salındı.

Düzce’de geçtiğimiz hafta şehrin birçok yerini sular altında bırakan sel felaketi yaban hayatını da olumsuz etkilemişti. Yapılan çalışmalarla suların bastığı alanlardan kurtarılan yavru tilki ve kukumav kuşunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait rehabilitasyon merkezinde ilk tedavileri ve bakımları yapılmıştı. Suların çekilmesi ile birlikte tedavi süreçleri tamamlanan yavru tilki ve kukumav kuşu, ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Yavru karacalar da doğaya bırakıldı

Ayrıca vatandaşlar tarafından geçen yıl ormanda bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen iki yavru karaca tedavi altına alınmıştı. Tedavileri tamamlanan ve doğada yaşayabilecek duruma getirilen yavru karacalar da yine ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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