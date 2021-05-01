Selçuk’ta ağaçların kesilmesini belediye başkanı durdurdu

İzmir’in Selçuk ilçesinde bağlı Çamlık Mahallesi’nde asırlık çam ağaçlarının kesildiği bilgisini alan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, olaya müdahale ederek ağaçların kesilmesine engel oldu.

Çamlık Tren İstasyonu bölgesinde yer alan asırlık çam ağaçları, iddialara göre trenin geçmesi sırasında tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yüklenici firma tarafından kesilmeye başlandı. Orman İşletme Şefliği koruması altında bulunan ağaçların kesilmesine dair herhangi bir izin alınmadığı öğrenilirken, bu durum vatandaşların da tepkisini çekti. Çamlık Mahallesi Muhtarı Talat Ünlü ve vatandaşlar, bölgeye giderek ağaçların kesilmesine engel olmaya çalıştı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de olaydan haberdar oldu. Bölgeye gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ağaçların kesilmesini durdurdu. Bölgede yaklaşık 150 ağaç bulunuyor.

"Bu doğa hepimizin, bu doğa herhangi bir kuruma ait değil"

Konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Başkan Sengel, "Buraya geldiğimizde gördüğümüz şey kabul edilebilir değildi. Çünkü burada kesime başlayan şirketin elinde hiçbir izin olmadığını, TCDD’nin sadece ihalesini aldığını ancak hiçbir bilir kişi raporunun olmadığını, aynı zamanda da Orman İşletme Şefliğinin de hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını öğrendik. Bu doğa hepimizin, bu doğa herhangi bir kuruma ait değil. Bu ağaçlar herhangi bir kurumun zatında değil. Herhangi bir şirkete de teslim etmeye niyetimiz yok. O yüzden burada bu katliamı durdurma cesaretinde bulunan tüm halka, muhtarımıza ve bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki buradan tek bir dal parçasının bile gitmesine izin vermeyeceğiz. 50-60 yılda yetişen ağaçlardan bahsediyoruz. Biz doğa katliamına ’dur’ diyenlerden olacağız. Biz her zaman doğayı sermayeye tercih edenlerden olacağız. Ve Çamlık Köyü’ndeki halkla birlikte savcılığa gerekli şikayette bulunarak hangi kurum bu konuda sorumluysa, hangi şirket bu konuda sorunluysa onları gün yüzüne çıkartmak için mücadele edeceğiz" dedi.