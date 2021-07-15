banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
Sapık hocaya tahliye!
Sapık hocaya tahliye!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu

Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda zarara neden oldu.

Çevre 15.07.2021, 11:10
Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu
banner502

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda zarara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu kombina caddesinde bulunan onlarca seranın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Mahsulleri toplama hazırlığı yapan üreticiler yağan dolu ile tüm emeklerini suya gömdüler.

Sera sahibi Necati Yıldızer, dolu ve su baskınının yaklaşık 50 dönüm alanda hasara neden olduğunu belirterek, “3 aylık emeklerimiz heba oldu. Ürünlerimizi hasat etmeye hazırlanırken yağan yağmur ve sel önemli ölçüde zarara neden oldu. Zararımız büyük” diye konuştu.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501