Son Dakika
Ekosisteme katkı sağlayan tedarikçiler, Turkcell’in Tedarikçi Eksenli İnovasyon Günü’nde bir araya geldi
Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı
Bartın’da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.
Çevre 29.06.2022, 10:57
Bartın’da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.
Bartın Yalı mevkiinde Bartın Irmağı’nın taşması sonucu işyerleri ve bodrumları basan suların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre şehirlerden destek için bölgeye gelen AFAD gönüllüleri ile birlikte yine destek için bölgeye gönderilen iş makineleri ve vidanjörlerde çalışmalara katılıyor.