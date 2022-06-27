Sel suları 2 köprüyü yıktı, evleri su bastı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

AFAD’ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu’da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi’nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.