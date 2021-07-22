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Sel sonrası göle dönen Artvin’in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi

Artvin’in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü. Göle dönen ilçe merkezi havadan görüntülendi.

Çevre 22.07.2021, 14:43
Sel sonrası göle dönen Artvin’in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi
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Artvin’in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü. Göle dönen ilçe merkezi havadan görüntülendi.

İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Vatandaşlar göle dönen sokak ve caddeleri evlerinin camlarından ve balkonlarından izlerken, AKUT ve AFAD ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarılırken, Arhavi Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle bulunduğu Rize’den Arhavi ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, selde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.
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