Sel, menfez konularak geçiş sağlanan köprüye zarar verdi

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde, menfez konularak ulaşıma açılan Arnavut Köprüsü etkili olan sağanak yağış sonrası yeniden hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde olduğu gibi Eflani ilçesinde de sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle menfezle geçiş sağlanan Arnavut Köprüsü zarar gördü.

İlçe Kaymakamı Büşra Güneş, kuvvetli sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınları ve toprak kayması yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Zarar gören köprüde de incelemelerde bulunan Güneş, kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için gerekli çalışmaların yapılması için talimatlar verdi.

Arnavut Köprüsü, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da sel nedeniyle çökmüştü.