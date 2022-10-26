Sel afetinin yaşandığı Abana’daki tartışmalı okul inşaatı ile ilgili Vali Çakır’dan açıklama:

Kastamonu’nun Abana ilçesinde tartışmalara sebep olan okul inşaatı ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, okulun bulunduğu alandaki dere yatağının 70 metreye çıkartıldığını ve okul inşaatının da yapılaşma yasağının olduğu aladan 12 metre daha geriye çekildiğini söyleyerek, “Teknik anlamda okulumuzun inşaatının buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı gözükmüyor” dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Abana ilçesinde inşa edilen okulun dere yatağına inşa edildiği yönünde gündeme gelen haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçedeki dere yatağının selin ardından 28 metreden 80 metreye çıkartıldığını ve dere çevresinin de 5 metre boyunca yapılaşmaya kapatıldığını söyledi. Tartışmalara sebep olan okul inşaatının bulunduğu alanda yaklaşık 100 metrelik bir dere yatağı açıklığının olduğunu ifade eden Vali Çakır, okulun inşaatıyla ilgili herhangi bir teknik problem olmadığını ifade etti.

“Söz konusu inşaatın bulunduğu alanda dere yatağının genişliği 100 metre açıklıkta denize kavuşuyor”

Bölgedeki planlamaların 11 Ağustos’taki yaşanan sel felaketinin büyüklüğü göz önünde alınarak yapıldığını kaydeden Vali Çakır, “Bu dere yatağımızın genişliği 11 Ağustos sel afeti öncesinde 28 metreydi. Afetten sonra, burada yüzlerce bina yıktık. Dere yatağını ortalama 70 metreye çıkarttık. İki kattan daha fazla dere yatağında genişleme oldu. Bu yatak genişlemesinden sonra da 5 metrelik yaklaşma sınırı konuldu. Bu şekilde bir düzenleme getirildi. Hem Bozkurt hem de Abana Belediyemiz, hem de biz devlet olarak yatırımlarımızda Devlet Su İşlerinin yapmış olduğu kanal genişliği sonrasında da 5 metrelik yaklaşma sınırına da rivayet ederek yatırımlarımızı konumlandırdık. Hem Bozkurt hem Abana konum itibari ile bir Karadeniz ilçesi, bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Bu sebeple çok fazla da altyapı alanımız yok. Hazinenin de çok az yeri var. Devlet Su İşlerimiz, Ezine Çayı’nın şehir geçişinden itibaren 70 metre genişliğe çıkardıktan sonra yükseklikleri 3,5-5 metre arasında değişen duvarlarla korumasını sağlıyor. Söz konusuna kadar bu duvarlar geldi. Bu duvarlarımızın tamamı neredeyse bitti. Şimdi yan duvarlar ve söz konusu inşaatımız başlayacak. Derenin kenarında bu duvar sağlanacak. Dere yatağı 70 metreye çıkartıldıktan sonra yaklaşık 100 metre açıklığa kavuşuyor. Söz konusu inşaatın bulunduğu alanda dere yatağının genişliği 100 metre açıklıkta denize kavuşuyor” dedi.

“5 metre yapılaşma yasağı sınırından sonra 12,5 metre daha geriye çekerek binamızın dış duvarını oluşturduk”

Okulun inşa edildiği alanla ilgili hazırlanan kroki üzerinden de detaylı bilgiler aktaran Vali Çakır, dere yatakların çevresine 5 metrelik yapılaşma sınırının konulduğunu vurgulayarak, “Bu yapı yasağının ardından bir bina yapmak için hukuki ve teknik olarak bir sıkıntı yok. İmkan olsa da tüm binaları 100 metre geriden başlatsak. Alanla alakalı sıkıntılar var. Biz elbette çocuklarımızı ve buraya döktüğümüz milli servetten sorumluyuz. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu binamızı geriye çekerek konumlandırdık. 5 metre yapılaşma yasağı sınırından sonra 12,5 metre daha geriye çekerek binamızın dış duvarını oluşturduk” diye konuştu.

“Bu okul inşaatımız, kret kotundan 1,5 metre yüksek”

Okulun dere kret kotundan 1,5 metre daha yüksekte inşa edildiği belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Biz bu noktadaki çekme mesafelerini en son raddeye kadar uygulayarak okulumuzu mevcut arsa sınırımızda 17 metre geriye çekerek, Devlet Su İşlerinin de yaklaşma mesafesinden 12,5 metre geriye çekerek konumlandırdık. Teknik anlamda okulumuzun inşaatının buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı gözükmüyor. Devlet Su İşleri, 11 Ağustos’taki debi miktarının üzerine bir miktar koyarak kanalın güvenliğini boydan boya aldı. Bu güvenliğe rağmen bütün hesapları alt üst eden bir yağmur gelirse, bu okulu su basarsa Bozkurt’un tamamını su basmış olacak demektir. Bu yatağın en geniş olduğu alan bu okulun olduğu bölge. Bozkurt geçişinden sonra burada su debisini arttıracak bir alan değil. Bu okul inşaatımız da bu kret kotundan 1,5 metre yüksek. Bu alanda toplanacak su da direkt olarak dere yatağına gidecek demektir” şeklinde konuştu.