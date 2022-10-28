Şeker pancarında kalite seferberliği

Pancar ekimin artması ve üretecinin daha fazla gelir elde etmesi adına Bursa ve bölgelerinde toprağa uygun pancar tohumları ekildi. Pancarların hasadı yapıldıktan sonra bölgeye verimi en fazla olan tohumlar üreticiye dağıtılacak.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde deneme ekimi yapılan pancarların hasadına başlandı. Hasadı yapılan pancarlar testlere tutulacak.

Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Ülkemizde şeker pancarı üretimi yapan sahalarımız bellidir. Bugün Yenişehir ve Bursa Bölgesinde çeşitlik araştırması denemelerini Türk Şeker Fabrikaları ve tohum firmalarının önerdiğinde yaptık. Tohumları ektik. Ekilen pancarlar hasat ediliyor. Birçok çeşit ekilen pancarlardan hangileri bölgenin toprağına uygun olacak. Bunu araştırıyoruz. Verimi ve kalitesinin testleri yapılacak. Yapılan testlerden sonra bu bölgelere uygun tohumlardan ekimler yapılacak. Böylelikle pancar ekimin artmasını; rekoltenin ve kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. Bu sayede üreticinin kazancının yükselmesini istiyoruz” diye konuştu.