Şehrin içinde çağlayan güzellik

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 80 metreden dökülen Küreklidere Şelalesi, sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Uludağ eteklerinde yer alan ve şehir merkezine 20 kilometre, Kestel ilçesine 5 kilometre mesafedeki Küreklidere Şelalesi, sonbahar mevsiminde tabloları aratmayan bir manzara sunuyor. 80 metre yüksekten dökülen şelaleye ulaşım, araçlar için toprak bir yol ve yürüyüşçüler için Yıldırım Kent Ormanı’ndan başlayan 2 kilometrelik dik bir parkur ile sağlanıyor. Yaban hayat fotoğrafçısı Samet Asutay, şelalenin sonbahardaki güzelliğini dron ile görüntüledi. Asutay, "Burası sonbaharla birlikte bambaşka bir görünüme bürünüyor. Seyir terası ve banklarda çayınızı yudumlarken su sesi ve hazan mevsiminin renkleriyle içinizi huzur kaplıyor. Ulaşım biraz zahmetli olsa da bu güzelliği görmek için değer. Üstelik bu zorluk insan trafiğini azaltıyor ve bölge tabi yapısını koruyabiliyor" dedi.