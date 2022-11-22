Şehitler Abidesi’nde Cumhuriyet’in 100’üncü yılı hazırlığı

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için altyapı ve üstyapı düzenlenmeleri yapılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına hazırlanıyor. Alt ve üstyapı düzenlemesinin yapılacağı Şehitler Abidesi, 18 Mart 2023 tarihine kadar ziyaretçilere kapalı kalacak.

Şehitler Abidesi’nde çalışmalar çerçevesinde, elektrik altyapı hatlarının yenilenmesi, mekanik altyapı hatlarının (sulama, içme suyu, yangın hatları) yenilenmesi, bitkisel peyzaj alanlarının yenilenmesi, alanın ziyaretçi yönetimi anlamında daha işlevsel hale getirilebilmesi maksadıyla sert zemin akslarında revizyonlar, kent mobilyaları ve bilgilendirme, yönlendirme elemanlarının yenilenmesi, abide altında yer alan bodrum mekana yönelik su yalıtım sisteminin yenilenmesi ve ’Abide B Giriş’ kısmına otopark düzenlemesi yapılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesi’nde incelemelerde bulunarak, Abide’de yapılacak olan çalışmayla ilgili bilgi verdi. 2023 yılının Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olacağını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi:

“Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı Çanakkale. Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeği atılmış ve daha sonra da Cumhuriyet’imiz ilan edilmiş ve inşallah 1923’te temelleri atılan Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Biz de Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl dönümünde Tarihi Alan Başkanlığı olarak Cumhuriyet’e giden yolun başlangıcı olan Çanakkale’de, Şehitler Abidesi’nin yenilenmesini, peyzaj düzenlemesini gözden geçirmeyi ve burada Cumhuriyeti 100’üncü yıl dönümünde birtakım çalışmalar yapmayı takvimimize aldık.

Çanakkale Şehitler Abidesi, Tarihi Alan’da en fazla ziyaret edilen alan. Şehitler Abidesi de Çanakkale’mizin bir simgesi olmuş durumda. Zamana, coğrafi koşullara, iklime bağlı olarak birtakım yıpranmalar ve eskimeler oluştu. Bu kadar önemli olan bir yere, Tarihi Alan Başkanlığı olarak tekrara arkadaşlarımızla birlikte gözden geçireceğiz. Peyzajını yeniden düzenleyeceğiz, elektrik hatlarını tekrar gözden geçirip, gerek sulama sistemlerini gerek yangına karşı müdahale sistemlerini tekrar gözden geçireceğiz. Bu süreçlerin sonunda da Mart ayında burası tekrar yeni görünümü, haliyle burası tekrar ziyaretçilerimize açık hale gelecek. Bu çalışmalarımız içerisinde, bu süre içerisinde Mart ayına kadar burası güvenlik sebebiyle ziyarete kapalı olacak. Burada çok hızlı ve hummalı bir çalışma olacak. Şu anda işe başlamış vaziyetteyiz. Bugünden sonra da güvenlik amacıyla burası ziyarete kapalı olacak. Gerek Şehitler Abidesi’nin altındaki teknik bakımlar gerek buradaki peyzajların gözden geçirilmesi. Burası gerçekten yangına hassas bölge, yangın kontrol sistemlerimiz, yangına müdahale sistemlerimizin tekrar gözden geçirilmesi ve buradaki düzenlemelerin ziyaretçilerimizin daha kolay, güzel bir ortamda ziyaretlerini yapabilmeleri için birtakım değişiklikler yapacağız. Yeni görünümüyle de ziyaretçilerimiz buradaki ziyaretlerini daha çok duygu yoğunluğu içerisinde olacaklar. 18 Mart’ta da bu yeni düzenlemeyle birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla buradaki işi bitirmiş ve hizmete açmış olacağız. Tarihi Alan’da bize miras kalan ecdat yadigarlarını koruyarak, kollayarak, geliştirerek tekrar elden geçirmeye Tarihi Alan’ı dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmaya kararlıyız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Burası Tarihi Alan, Türkiye’nin kalbi, Türk milletinin göz bebeği. Biz de burayı göz bebeğimiz gibi koruyor, kolluyoruz” dedi.