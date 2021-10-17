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Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat’ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevre 17.10.2021, 21:23
Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

Tokat’ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat’ta yaylalarda yazı geçiren koyun sürüsü kış mevsimi ile birlikte dönüş yoluna geçti. Günlerdir yolda olan koyun sürüsü Çay Mahallesi’nden Behzat Bulvarı’na geçti. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’ndan koyun sürüsünün karşı yöne geçmesi nedeni ile trafik bir süre durdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Yoldan karşı yöne geçen sürü ağılın yolunu tuttu. Sürünün geçmesinin ardından trafik normale döndü.

Öte yandan Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım yayladan dönen koyunların geçmesi için bir süreliğine durduruldu. Trafik ekipleri tarafından yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken koyun sürüsü karşı yöne geçti. O anlar havadan görüntülendi.

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