banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Seferihisar’da yangın

İzmir’in Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevre 27.07.2022, 12:28
Seferihisar’da yangın

İzmir’in Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir Seferihisar’da Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112’den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi.

Yorumlar (0)
32°
açık