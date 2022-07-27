Seferihisar’da yangın

İzmir’in Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir Seferihisar’da Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112’den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının iyiye gittiği belirtildi.