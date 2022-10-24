Şebinkarahisar Dönençay Göleti ve Sulaması inşaatı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Giresun’da yapımı süren ‘Şebinkarahisar Dönençay Göleti’ ve Sulaması’ inşaatının tamamladığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve yapılan su yapılarının artması adına Giresun ve ilçelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Giresun’da yapımı süren ‘Şebinkarahisar Dönençay Göleti’ ve Sulaması’ inşaatının tamamladığını bildirdi.

Tarım arazilerinin sulanması adına bölgede büyük önem taşıyan ‘Şebinkarahisar Dönençay Göleti’ ve Sulaması’nın önemini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Giresun ilimizde suyun gücünü milletimizle buluşturmak adına yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bildiğiniz üzere Şebinkarahisar İlçesi Dereçiftlik Köyü Kışla Deresi üzerinde 2014 yılında Dönençay Göleti inşaatımıza başlamıştık. Bu dere üzerinde 1,82 hm 3 depolama hacmine sahip, temelden 50 m yüksekliğinde göletimizi inşa ettik ve işletmeye aldık. Bu göletimizi bir an önce faydaya dönüştürmek adına, hızlıca sulama inşaatına başladık ve geldiğimiz noktada sulama inşaatını da tamamlayarak, gölette depoladığımız suyu çiftçilerimizin kullanımına sunmaya başladık” dedi.

“41 km’lik şebeke ile 7 bin 970 dekar arazi daha suya kavuştu”

Akca, Şebinkarahisar Dönençay Göleti Sulaması ile birlikte 7 bin 970 dekar zirai tarım arazisinin daha suya kavuştuğunu ifade ederek “Şebinkarahisar İlçesi’nde çiftçilerimizin modern sulama hizmetlerimizden faydalanması ve sulu tarım ile birlikte ürün kaliteleri ve desenlerinin artması için 41 km uzunluğunda bir sulama şebekesi inşa ettik. İnşa ettiğimiz bu şebeke ile birlikte 7 bin 970 dekar araziyi suya kavuşturduk. Tamamladığımız bu yatırımımızla birlikte ülke ekonomisine yıllık 14 milyon TL katkı sunmuş olacağız. Ülkemize ve Giresunlu vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.