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Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor. Gölün üzerinde oluşan yeşil tabaka görenleri korkutuyor.

Çevre 14.07.2022, 18:21
Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor. Gölün üzerinde oluşan yeşil tabaka görenleri korkutuyor.

Sazlıbosna Gölü’nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri tedirgin ediyor. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın gölün bir kısmını kapladığı görülürken, bazı vatandaşların ise gölde balık tuttu. Yeşil dönen göl dron ile havadan görüntülendi.

Gölde balık tutan Ahmet Süleyman, “Su temiz değil. Neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Geçen sene bu kadar pis değildi. Bu sene rengi de yeşile dönmüş”

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