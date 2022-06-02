Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altınova’da tıbbı aromatik bahçesini gezdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret etti.

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bahçeye gelen Demir’i, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Metin Oral karşıladı.

40 dönüm arazide 240 çeşit tıbbı ve aromatik bitkinin bulunduğu bahçeyi gezen Demir, yetkililerden bilgiler aldı.

AR-GE laboratuvarında geliştirilen çeşitler ile çay ve yağ çıkarılan bitkileri inceleyen Demir’e bölge hakkında bilgi veren Başkan Oral, Hersek Lagünü’nde bu güne kadar 246 kuş türünün tespit edildiğini anlattı.

Oral, Demir’e bölgedeki arkeolojik kazılar hakkında da bilgi verdi. Ziyaret sonunda Oral, Demir’e bahçe yetiştirilen bitkilerden takdim etti.