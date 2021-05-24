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Şavşat’ın köyleri dolu yağışıyla beyaza büründü

Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. İlçenin Kirazlı köyü ve Kocabey Kışlasında bulunan bazı tarım arazileri dolu yağışı nedeniyle zarar görürken, çevre kar yağışında olduğu gibi beyaza büründü.

Çevre 24.05.2021, 13:28
Şavşat’ın köyleri dolu yağışıyla beyaza büründü

Artvin’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. İlçenin Kirazlı köyü ve Kocabey Kışlasında bulunan bazı tarım arazileri dolu yağışı nedeniyle zarar görürken, çevre kar yağışında olduğu gibi beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir kaç gündür etkili olan serin hava yüksek kesimlerde kendini dolu yağışı olarak gösterdi. Artvin’in Şavşat ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı yaşandı. İlçeye bağlı Kirazlı köyü ve Kocabey Kışlası dolu yağışından nasibini aldı. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü. Kirazlı köyünde buluna bazı tarım arazileri ise dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.
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