Sason’da şiddetli rüzgar enerji nakil hattı direğini devirdi

Batman Sason ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu ilçe ve köyde enerji kesintisi yaşandı.

Sason kırsalında etkili olan yağmur ve çıkan rüzgardan dolayı enerji nakil hattı direği devrildi. Enerji nakil hattı direğinin devrilmesi sonucu Sason ilçesi ve köylerde elektrik kesilmesi sorunu yaşayan vatandaşlar, durum ilgili kuruma bildirildi. Olay yerine gelen kurum görevlileri devrilen enerji nakil hattı direği için çalışma başlattı.