Sason’da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı bütün köy ve mezra yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi. Uzun süredir gece gündüz çalışan İlçe Özel İdare ekiplerinin özverisi sonucu köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi.