Son Dakika
Sason da mahsur kalan üç araç kurtarıldı
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kalan 3 araç özel irade ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Çevre 12.12.2020, 16:45
2
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yolda mahsur kalan 3 araç özel irade ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre Sason ilçesine bağlı dört bölük grup köy yolunda etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Grup köy yolunda sultana dağı mevkinde oluşan buzlanma ve yolda biriken kar nedeniyle 3 aracın mahsur kaldığı öğrenildi. Araçta bulunanların durumu bildirmesi üzerine grup köy yoluna sevk edilen il özel idaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin yolu temizlemesi sonucunda mahsur kalan araçlar kurtarılarak yola devam etmelerini sağladığı öğrenildi.
13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|11
|10
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|13
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Balıkesirspor
|12
|15
|11. Menemen Belediyespor
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Aston Villa
|10
|18
|9. Man City
|10
|18
|10. Everton
|11
|17
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Valencia
|13
|14
|11. Athletic Bilbao
|12
|14
|12. Elche
|10
|14
|13. Eibar
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü