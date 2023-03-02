SASKİ Elbistan’ın alt yapısını yeniden inşa ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu, elektrik, mobil araç bakım ekipleri, su tankeri, vidanjör ve kanal açma makineleri ile Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem felaketi nedeniyle başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

SASKİ ekipleri bugüne kadar bin 500 içme suyu, 500 kanal arızasına müdahale etti. 450 adet de konteyner ve çadır kentin su tesisatları ile kanalizasyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ ekiplerinin halen Elbistan’da su alt yapısıyla ilgili çok hızlı ve etkili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Temiz içme suyu ihtiyacının giderilmesi için çalışma yapan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hızlı ve etkili bir çalışma gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri konteyner kentlerin de alt yapısını inşa ediyor. Ekipler, Elbistan’da konteyner ve çadır kentlere içme suyu temininin yanı sıra, ağır hasarlı ve yıkım kararı alınan binaların su bağlantılarını kesiyor. Ekipler aynı zamanda, şebeke arızalarına müdahale ederken, çalışmayan kuyuların elektrik arızalarını gidermeye devam ediyor. Elbistan’ın temiz içme suyu sorununu çözen ekipler ayrıca vidanjör ve kanal açma hizmetlerini de veriyor.

Yeni hatlar devreye alındı

Kullanıma uygun hasarsız binalarda depremzede vatandaşların hayatlarının hızlı bir şekilde normalleşmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede bina içlerinde biriken atık sular temizledikten sonra mevcut hatlar işler hale getiriliyor. Kullanılamayacak durumda olan altyapı hatlarının yerine yeni hatlar devreye alınıyor. Ekipler toplu yaşam alanlarındaki şofben bağlantıları ile 23 cami ve şadırvanların tuvaletlerini aktif hale getirirken, don olayına karşı da sürekli termik santralden sıcak su temini yapıyor. Öte yandan SASKİ’nin çalışma yaptığı konteyner kentte bir yola ‘Samsun Caddesi’ ismi verilerek tabela asıldı.

“Elbistan’ın altyapısını elden geçiriyoruz hamdolsun”

Deprem dolayısıyla zarar gören şehrin altyapısını tekrar ayağa kaldırmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz bu güne kadar bin 500 içme suyu, 500 de kanal arızasını giderdi. 450 adet konteyner ve çadır kentin su tesisatları ile kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca bir taraftan klorlama çalışmaları yürütülürken bir taraftan da şebeke besleniyor. Adım adım Elbistan’ın altyapısını elden geçiriyoruz hamdolsun. SASKİ ekiplerimizin eline, emeklerine sağlık. Depremin yaralarını sarana kadar bölgede çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.