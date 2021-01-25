Saruhanlı Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Saruhanlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nün ortak projesi kapsamında ilçe pazarından toplanan 500 kilogram bitkisel atık, zorlu doğa şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına bırakıldı.

Saruhanlı Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık arazilere 500 kilogram yiyecek bıraktı. Saruhanlı Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nün birlikte hazırladığı proje kapsamında ilçedeki pazaryerinden toplanan yiyecekler, Saruhanlı Belediyesine ait araca yüklenerek Aydınlar Mahallesindeki yılkı atlarının yaşadığı Tepegöl mevkisine götürüldü.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in de yer aldığı çalışma kapsamında 500 kilogram bitkisel pazar artığı, yaban hayvanlarının yemesi için araziye bırakıldı.

Başkan Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını ifade etti.

Bunun üzerine yılkı atlarının yaşadığı Çaltepe, Aydınlar ve Şatırlar mahallelerinin dağlık yerleri ile Tepegöl mevkisine yiyecek bırakmaya karar verdiklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Biz Saruhanlı Belediyesi olarak sorumluluk alanımızdaki can dostlarımız olan hayvanların bakımı, yemesi ve içmelerinden de sorumluyuz. Bu aynı zamanda bir insanlık görevidir. Yöremizde çok sayıda yılkı atları var. Onların aç kalmasına gönlümüz asla razı olmaz. Bu bakımdan doğadaki yaban hayvanları için yarım ton yiyecek bıraktık. Belirli dönemlerde bu uygulaya devam edeceğiz."

Doğaya yiyecek bırakma uygulamasında Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arguz ile Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Erdoğan ve diğer görevliler de yer aldı.