Sarsılan rögar kapağı vatandaşları tedirgin ediyor

Eskişehir’de bir ara sokakta bulunan kırık kaldırım taşı ile üzerine basıldığında sarsılan rögar kapağı oradan geçen vatandaşları tedirgin ediyor.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Yalman Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan bir rögar kapağının çevresindeki hasar dikkat çekti. Üzerinde geçildiğinde kapak sarsılırken, parke taşlarının arasından derin çukur gözüküyor. Üzerinden geçildiğinde güven vermeyen nokta, tedirgin ediyor. Kaldırımın ne kadar süredir kırık olduğu bilinmezken, yayaların yoğun olarak kullandığı yol onarılmayı bekliyor.