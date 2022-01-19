Sarnıç büyük gürültüyle yıkıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağışlara dayanamayan bir sarnıç, büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalleli deprem oluyor sanıp dışarı çıktı.

Ortakent Müsgebi Mahallesi Düzalan Caddesi üzerindeki yaklaşık 100 yıl önce yapıldığı değerlendirilen “Eski” isimli sarnıç, dün yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Taşların bir kısmı, çevredeki evin bahçesine yıkıldı, eve giden yok kısmen kapandı.

Gürültüyle tedirginlik yaşayan bölge sakinleri deprem oluyor sanıp dışarı çıktı. 100 yıllık sarnıcın yıkıldığını gören mahalleli kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Uzun yıllar bir mahalle sakini tarafından bakımı yapılan sarnıca birkaç yıl önce Bodrum Belediyesi tarafından kapı takıldığı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda su tutabilen sarnıcın 2017 yılındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından su tutma özelliğini kaybettiği öğrenildi.

Zabıta görevlileri tarafından etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alınan sarnıçla ilgili Bodrum Belediyesi’nin onarım çalışması başlatacağı kaydedildi.

Sarnıcın yanındaki motor tamircisinde çalışan Hüseyin Ülgen, “Bir anda öyle bir ses geldi ki deprem oluyor sandık, kendimizi yerlere attık. Gelip baktığımızda sarnıcın göçtüğünü gördük. Hala ara sıra göçmeler devam ediyor. Tarihi yapılardan birisiydi, böyle olmasına çok üzüldük. Ama yıkılma anında çok büyük bir gürültü vardı, bütün mahalleli ayağa kalktı. Biz birkaç sene önceki gibi deprem oluyor sandık. Allah’tan can kaybı yaşanmadı.” şeklinde konuştu.