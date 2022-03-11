Sarıyer’den kar manzaraları

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi.

İstanbul’u etkili olan kar yağışının ardından mega kent adeta beyaza büründü. Sarıyer’de ormanlık alanlarda ise ortaya çıkan muhteşem manzara görenleri mest etti. Ormanlık alanda ortaya çıkan kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi.