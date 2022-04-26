Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı ‘korunamıyor’

SİNOP(İHA) – Kışın göçmen kuşların, yazın ise tatilcilerin uğrak noktası olana Sinop Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı çöplüğe döndü. Vatandaşlar, yaklaşan yaz sezonu öncesi sahilde oluşan kirli görüntü için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Sinop’un merkez ilçesine bağlı Sarıkum köyü, 1987 yılında ‘tabiatı koruma alanı’ ilan edilerek koruma altına alındı. Toplam 233 farklı kuş türünün gözlemlendiği Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, deniz atıklarından korunamıyor. Denize atılan çöplerin dalgalarla karaya vurduğu Sarıkum, sıklıkla temizlenmeyip kendi haline bırakılırsa, tek bir canlıya ev sahipliği yapamayacak vaziyete gelebilir.

Sarıkum’un yok olma tehlikesinde olduğunu belirten vatandaş Bülent Güney, önlem alınması gerektiğini söyledi. Sık sık denizden geri gelen çöplerin ‘koruma alanı’ olarak belirtilen Sarıkum’dan arındırılması gerektiğini vurgulayan Güney, “Burası tabiat harikası bir belde. Yaz ayında binlerce kişi burada denize giriyor. Kışın da dünyanın çeşitli bölgelerinden farklı farklı kuşlar beslenmek için buraya göç ediyor, vaktimiz oldukça hem kafa dinlemek hem de onları görmek için buraya geliyoruz. Ancak gördüğümüz bu çöp manzarası içimizi acıtıyor. Yetkililerden rica ediyoruz, bu cennet dediğimiz yer böyle kaderine terk edilmemeli, belirli periyotlarla temizlenmeli” dedi.