Sarıkamış’ta yaban hayvanları için meyve tohumu ekildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaz aylarında aç kalan yaban hayvanları için meyve tohumu ekimi yapıldı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karakurt mevkiinde özellikle yaz aylarında aç kaldığı için ilçe merkezine inen yaban hayvanlarına önlem almak amacıyla meyve tohumu ekti. Etkinliğe katılan Esra Aydın, özellikle yaban hayatını düşünen ve böyle bir etkinliği yapan Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, yaban hayvanları için meyve tohumları ektiklerini söyledi. Özer, “Gelecekte yaban hayvanlarının faydalanacağı, özellikle ayıların faydalanacağı orman meyvesi dikeceğiz. Çekirdekten, tohumdan toprakla buluşturacağız. İnşallah seneler sonra bunlar yeşerecek ve onlar için beslenebileceği bir habitat oluşacak” dedi.

Karakurt mevkiinde yapılan tohum ekme etkinliğinde ahlat, alıç, badem, sarıçam, huş, karaağaç ekildi.