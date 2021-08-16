Sarıkamış’ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sel felaketinden en çok etkilenen İnkaya köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Özel İdare, DSİ ve askerler vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Sarıkamış’ta 2 gün önce öğle saatlerinde başlayan İnkaya köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve Komandolar evleri ve iş yerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan ekipler çamur temizledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, 41 konut, 6 araç, 2 traktörün selden zarar gördüğünü ve 6 büyükbaş hayvanın ise telef olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış’ta afet bölgesine giderek incelemede bulundu.