banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Ev alan 18 Bin yabancı TC vatandaşı oldu
Komandolardan muhteşem klip...
Komandolardan muhteşem klip...
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı

Sarıkamış’ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sel felaketinden en çok etkilenen İnkaya köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Özel İdare, DSİ ve askerler vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Çevre 16.08.2021, 09:55
Sarıkamış’ta selin vurduğu bölgede köylülerin yaraları sarılıyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sel felaketinden en çok etkilenen İnkaya köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Özel İdare, DSİ ve askerler vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Sarıkamış’ta 2 gün önce öğle saatlerinde başlayan İnkaya köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve Komandolar evleri ve iş yerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan ekipler çamur temizledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, 41 konut, 6 araç, 2 traktörün selden zarar gördüğünü ve 6 büyükbaş hayvanın ise telef olduğunu söyledi.

Vali Öksüz, Sarıkamış’ta afet bölgesine giderek incelemede bulundu.
Yorumlar (0)
28°
açık