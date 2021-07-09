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Sarıkamış’ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Çevre 09.07.2021, 14:03
Sarıkamış’ta sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ve dolu hayatı durma noktasına getirdi.

Sağanak şekilde başlayarak daha sonra doluya dönüşen yağış, cadde ve sokakları sular altında bırakırken vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yerinin bodrumlarına su dolarken fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.
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