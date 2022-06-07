banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Sarıkamış’ta merkeze inan boz ayı panik yaşattı

Güpegündüz Sarıkamış merkezine inen boz ayı, kısa süreliğine panik yaşattı. Boz ayıdan kaçan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Çevre 07.06.2022, 13:42
Sarıkamış’ta merkeze inan boz ayı panik yaşattı

Güpegündüz Sarıkamış merkezine inen boz ayı, kısa süreliğine panik yaşattı. Boz ayıdan kaçan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sarıçam ormanlarıyla özellikle boz ayılara ev sahipliği yapan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar günü birlik ayılarla karşılaşıyor. Sarıkamış’ta insanlara aldırış etmeden yiyecek bulmak için ilçe merkezine inan boz ayıyı fark eden vatandaşlardan bazıları korkarak bölgeden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar ise o anları izledi.

İlçe merkezine inen ve kısa süreliğine paniğe neden olan boz ayı daha sonra Halk Eğitim Merkezi bahçe duvarını aşarak ormanlık alana kaçtı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu