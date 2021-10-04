Sarıkamış’ta bozayı meraklılarından ’tehlikeli’ özçekim

Sarıkamış’ta her gün kent merkezine inen bozayılarla özçekim yapmak isteyen vatandaşlar, ayı saldırısına adeta davetiye çıkarıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada "göç eden ayılar" olarak literatüre giren bozayılar, günü birlik ilçe merkezine iniyor. Vatandaşları umursamadan yerleşim alanlarını gelen bozayılar, burada bulunan çöp konteynerlerini devirerek karınlarını doyuruyor.

Tehlikeye aldırış etmeden özçekim yapıyorlar

Yaşadıkları lojmanların önünde ayıları gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaşlar ayıların yanına kadar sokularak özçekim yapıyor. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla anı paylaşıyor. Olası bir ayı saldırısına davetiye çıkaran vatandaşlar, tehlikeyi umursamadan çekimlerine devam ediyor.

Lojmanların kapısından içeri giriyorlar

Özellikle TOKİ Lojmanlarına geceleri gelen bozayı ve yavruları, lojmanların içerisine giriyor. Yavrularını güvenlik amacıyla uzakta tutan anne ayı, lojmanların kapısının önüne kadar geliyor. Lojmanların içerisinde giren anne ayı, kapıların önüne bırakılan çöpü poşetiyle alarak dışarı çıkıyor. Çöpü karıştıran anne ve yavru ayılar karınlarını doyurarak bölgeden ayrılıyor.

Sarıkamış’ta vatandaşlarla ayıların aynı ortamda bulunması ise renkli görüntülere sahne oluyor. Vatandaşların ayılarla özçekimi ise anbean kaydedildi.