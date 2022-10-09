Sarıkamış’ta ayılar sokaklarda dolaşıyor

Kars’ın boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış ilçesinde vatandaşlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeden sokaklarda dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek içerisinde yiyecek arıyor.

Sarıkamış’ta sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sokaklarda tek ve gruplar halinde dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek çöplerin içerisinde yiyecek aradı. Sokak aralarında rahatça dolaşan ayıların vatandaşlar ve sokak köpeklerinden rahatsız olmaması da dikkat çekti. Caddelerde bulunan çöp konteynırlarında karınlarını doyuran ayılar, daha sonra ormanlık alana geri döndü.