Sarıkamış’ta ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusundan uyandı. Uykudan uyanan ayılar, karınlarını doyurmak üzere soluğu ilçe çöplüğünde aldı.

Kameralara yansıyan ve yiyecek arayan ayılardan birisinin göç eden ve yazı Artvin Ardanuç’ta geçiren ‘Arkadaş’ isimli boz olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış’ta havaların ısınmasıyla birlikte ayılar da görülmeye başladı. İlçe merkezinde ellerini kollarını sallayarak gezen boz ayılar, karınlarını doyurmak için hava kararınca ilçe çöplüğüne geliyor. Burada sokak köpeklerine aldırış etmeden çöpleri karıştıran boz ayılar, çöpler arasında buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

“Sarıkamış-Ardanuç arasında geziyor”

Öte yandan, Sarıkamış’ta kameralara yansıyan boz ayılardan birisinin boynunda verici olduğu görüldü. Boynuna verici takılan boz ayının Kuzey Doğa Derneği’nin hareketlerini takip ettiği ‘Arkadaş’ isimli boz ayı olduğu ileri sürüldü. Verici takılan ‘Arkadaş’ isimli boz ayı, Sarıkamış’ta bir süre kaldıktan sonra Karadeniz’e Artvin’in Ardanuç ilçesi kırsalına göç ediyor. Boz ayı, yazın büyük kısmını Ardanuç’ta geçiriyor.

Sarıkamış’a ayıların yiyecek aramaya başladığını ifade eden Batuhan Öztürk, “Ayılar yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne gelmeye başladı. Biz bu duruma alıştık. Artık akşamlara eve giderken bile ayılarla karşılaşıyoruz” dedi.

Öte yandan, Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan ve yiyecek aramaya başlayan boz ayılar, zaman zaman ilçe merkezinde de görülüyor. Ayılar karınlarını doyurduktan sonra sarıçam ormanlarının derinlikleri gidiyor.