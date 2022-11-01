Sarıkamış’ta ayılar kış uykusu öncesi besin depoluyor

Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya dönen boz ayılar, Sarıkamış’ta kış uykusuna yatıyor. Boz ayılar kış uykusu öncesi ilçe çöplüğünde besin depoluyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıçam Ormanları’nda yaşayan boz ayılar, Ağustos ayında beslenmek amacıyla Artvin’e göç ediyor. Artvin’de yazı geçiren boz ayılar, Kasım ayında gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış’a geri dönüyor. Sarıkamış’a geri dönen kış uykusu öncesi besinlerini alıyor. Yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne gelen onlarca boz ayı kameralara yansıdı.

Sarıkamış çöplüğünde ayıları görüntüleyen vatandaşlar, bir taraftan kocaman ayıları izlerken, diğer taraftan da canlı yayın yaptılar. O anlar anbe an kameralara yansıdı.

Öte yandan Sarıkamış çöplüğünde yavrularıyla birlikte beslenen ayılar, Aralık ayında Sarıkamış Sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatıyor.