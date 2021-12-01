Sarıkamış’a aralık kar ile geldi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde turizmciler sezonun açılması için gün sayıyor.

Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden olan kayak merkezinde turizmciler sezon için gün sayıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki Kayı Snow ve Kayı Resort’un Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış beyaza büründü. Sezonu açmak için hazırlıklarımız tamam. Kar yeterli seviyede, herkesi bu sezon Sarıkamış’a bekliyoruz. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu" dedi.

"Kayakseverleri bekliyoruz"

Sarıkamış’ta kayak yapmanın ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Bora Kanber, “Sezona muhteşem bir kar yağışıyla girdik. Bu kar yağışı aralık ayı içerisinde de devam edecek. İnşallah bu sene pistler erken açılacak gibi duruyor. Kayakseverleri Sarıkamış’ın bu doğal pistlerine, yüzde 100 doğal pistlerine, kristal karına bekliyoruz” diye konuştu.

Kar yağışının devam etmesi durumunda Sarıkamış Kayak Merkezi’nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.