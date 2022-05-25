Sarıkamış Mayıs ayında beyaza büründü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde ki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar büyük şaşkınlık yaşadı.