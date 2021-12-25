Sarıkamış Kayak Merkezine yoğun ilgi

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi kayak sezonun açılmasıyla kayak severlerin akına uğradı. Kayaklarını kapan vatandaşlar soluğu kayak merkezinde aldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde otellerin yılbaşı için doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla yüzde 80’e ulaştı. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye’nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne kayak severler yoğun ilgi gösterdi. Kayak sezonun açılmasıyla birlikte kenttin dışından otellere rezervasyon yaptıranların sayısında ise artış oldu.

Kayı Otelleri Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, yılbaşı öncesi Sarıkamış’ta otellerde doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığını söyledi.

Saraçoğlu, "Yılbaşı öncesi doluluklar üst seviyelere ulaştı. Şu an yüzde 80 civarında otellerimiz. Sarıkamış büyüyor, biraz desteğe ihtiyacımız var. Buna rağmen birçok kayak merkeziyle rekabet edebilecek durumdayız. Sarıkamış’a bir kez gelen buradan vazgeçmiyor. Sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde kayak keyfi var” dedi.

Öte yandan, kayak sezonunun açılmasıyla birlikte hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıkamış’a geldi. Sarıkamış’a gelen vatandaşlar, güneşli havada kaymanın tadını çıkardı.