Sarıkamış Kayak Merkezi İranlı turistlerin uğrak yeri oldu

Türkiye’nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, İranlı turistlerin gözdesi haline geldi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları, kristal karı ve doğal pistleriyle kış turizminin vazgeçilmez mekanlarından 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, ülkenin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Sarıkamış’a gelen İranlı turistler, sarıçam ormanları arasında uzun pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Kayı Otelleri Genel Müdürü Bora Kanber, kayak merkezine geçen yıllara göre özellikle İranlıların daha yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bora Kanber, “Bu güneşli havada bu güzel kayak pistlerimiz açık. Doğal kar ve sarıçam ormanları içerisinde İranlı Azerbeycanlı ve Iraklı turistlerle dolu, yerli turistlerde akın etmeye başladı. Pistler iki gün önce açıldı. Yılbaşı dolulukları yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda. Tüm kayak severleri Sarıkamış’ın bu doğan pistinde kayak zevkini tatmaya bekliyoruz” dedi.

“İranlı ilk grup Sarıkamış’a geldi”

Bu yıl 5’ince kez İran’da kayakçıları Sarıkamış’a getirdiklerini belirten Hamit Çarkçı, “Güzel kar yağışının olduğu son bir haftada bizim İranlılar Sarıkamış’ı çok seviyorlar. Sarıçam ormanları ve kristal kar, insanları buraya çekiyor. Herkes kayağın tadını çıkarıyor, herkes eğleniyor. Umarım ki bu sezon kazasız, belasız güzel bir sezon geçiririz” diye konuştu.

İranlı Turist Fatma Saferi ise Sarıkamış’ın çok fantastik ve güzel bir yer olduğunu belirtti.

Sarıkamış’a ilk kez geldiğini belirten Saferi, "Kayak merkezi ve oteller çok kaliteli, çok güzel. Kaldığımız otelin hizmeti ve personelinden memnunuz. Burada insanlar yardımsever, herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan kar kalınlığının 45 santimi bulduğu Sarıkamış’ta yeni yılda otellerde doluluk oranının yüzde 90’ı buldu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde, 5 telesiyej, toplam 33 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 10 pisti bulunuyor.