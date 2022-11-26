Son Dakika
Sahte doktorla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama: "Doktorluk rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır"
Sarıkamış beyaza büründü
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
Çevre 26.11.2022, 11:24
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.
İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Güzel kar manzaralarının oluştuğu sarıçam ormanlarında saka kuşları, bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı. Kendilerini sokağa atan çocuklar ise kardan adam yaptı.