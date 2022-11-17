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Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Çevre 17.11.2022, 09:32
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah beyaz örtüyle uyanan Sarıkamışlılar, “Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi” dedi.
Kar yağışı sonrası araç ve yaya trafiği güçlükle ilerledi.