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Sarıçiçek Yaylası ve yüksek orman arazilerine giriş çıkışlar yasaklandı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek Yaylası ve yüksek orman arazilerine yoğun kar yağışı nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Çevre 23.01.2022, 18:08
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek Yaylası ve yüksek orman arazilerine yoğun kar yağışı nedeniyle giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu.
Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolasıyla Sarıçiçek Yaylası’na ve yüksek orman arazilerine giriş ve çıkışlar 23 Ocak 2022 tarihi saat 17.00 itibariyle durdurulmuştur" denildi.