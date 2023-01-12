Sarıcakaya, gözünü akıllı seralara dikti

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam belediye ile Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’yle birlikte hareket ederek modern tarımı gençlere tanıtmak ve sevdirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede ‘Akıllı ve Dijital Tarım’ projesini geliştiren Sarıcakaya Belediyesi, bir seranın nasıl uzaktan kontrol edilebileceğini, daha az maliyet ile nasıl daha çok verim alınabileceği, serada ısı-nem dengesi nasıl sağlanır gibi birçok başlıkta altyapı çalışmasında bulunuyor. Gençlere tarımı sevdirmeyi amaçlayan belediye, Laçin Mahallesi’nde 36 dekarlık tarım arazisini öğrencilere tahsis etti. Tahsis edilen arazinin lojistik giderleri Sarıcakaya Belediyesi tarafından karşılanırken, gelirlerin tamamı öğrencilere verilecek.

“Altyapıyı güçlendirecek bir çalışma içerisindeyiz”

Projeler hakkında konuşan Başkan Hüseyin Çam, projenin Japonya Kalkınma Ajansı’ndan hibe kullanılarak geliştirildiğini belirtti. Akıllı tarımın öneminden bahseden Çam, “Japonya Kalkınma Ajansı’ndan hibe kullandık ve bu projeyi geliştirdik. Burada çiftçilerimizi eğitelim, alternatif ürünlerin nasıl üretilebileceğini onlara gösterelim, alternatif ürünler gelişsin ve ekonomileri daha iyi olsun diye çaba sarf ediyoruz. Biz buna Akıllı ve Dijital Tarım diye bir proje yazdık. İçinde Sarıcakaya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, belediyemizin ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nün olduğu bu bir Avrupa Birliği projesi. İlk ayağını da gerçekleştirdik, Bulgaristan’a gittik. Bu çerçevede orada yapılan, özellikle tıbbı ve aromatik bitkilerle ilgili ne yapıldığını inceledik. Prototip bir sera geliştiriyoruz, Eskişehir Teknik Üniversite’den 2 tane hocamız bu sera üzerine çalışıyorlar. Uzaktan sera nasıl kontrol edilir, ısı-nem dengesi nasıl sağlanır, yani altyapıyı güçlendirecek bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

“36 dönümlük bir yeri öğrencilerimize tahsis ettik”

Tarımın gelecek nesillere sevdirilmesi ve aktarılmasını hususunda da konuşan Başkan Hüseyin Çam, bunun için olan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

“Tarımı gençlere sevdirmek ve altyapısını güçlendirmek adına faaliyet gösteriyoruz. Belediyemize ait Laçin beldemizde 36 dönümlük bir yeri öğrencilerimize tahsis ettik. Gelirleri tamamen kendilerine ait olacak. Biz de belediye olarak lojistik kısmına destek oluyoruz. Ekimini ve dikimini üstleneceğiz, öğrencilerimize yardımcı olacağız. Çiftçilerimiz arazilerini satmasınlar. Tarım alanlarını satıp bir apart alıyorlar, genelde öyle uygulanıyor. Yarın öbür gün apartlar karınlarını doyurmayacak. Belki de apartlarını sattıklarında önceden verdikleri yeri geri alamayacaklar. Onun için hemşerilerimizden istirhamım, yerlerini satmasınlar. Bu ömür boyu bir başka nesile taşınacak şekilde yapıldığında onların da karnını doyurur, ailelerini rahatlıkla geçindirir diye düşünüyorum.”