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Sarı Alarm verilen İstanbul’da yağmur gece boyunca etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’a yönelik verilen sarı alarm uyarısı gece boyu etkili olan yağmurda kendini gösterdi. Şehrin bir çok noktasında sağanak yağış etkili oldu.

Çevre 01.06.2021, 05:25
Sarı Alarm verilen İstanbul’da yağmur gece boyunca etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’a yönelik verilen sarı alarm uyarısı gece boyu etkili olan yağmurda kendini gösterdi. Şehrin bir çok noktasında sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada İstanbul’da sağanak yağış için sarı alarm verilmişti. Gece 02.00 sıralarında başlayan yağmur şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar etkili oldu.

Yağmurun gün ve hafta boyunca İstanbul’da etkili olması bekleniyor.
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