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Saray’da lavanta hasat etkinliği gerçekleştirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde lavanta üreticileri tarafından ’lavanta hasat etkinliği’ düzenlendi.

Çevre 28.06.2022, 14:03
Saray’da lavanta hasat etkinliği gerçekleştirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde lavanta üreticileri tarafından ’lavanta hasat etkinliği’ düzenlendi.

Çukuryurt Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Saray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Seyide Yılmaz, Çukuryurt Mahalle Muhtarı Ersun Tuncel, lavanta üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lavanta hasat şenliği renkli görüntülere de sahne oldu.

Aromatik bitki yetiştiriciliğinin önemine değinen Müdür Yılmaz, “İlçemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde lavanta bitkisi başı çekmektedir. Çukuryurt Mahallesi’nde üreticimiz Nazmi Duygu ve eşi Cevriye Duygu tarafından düzenlenen lavanta hasat etkinliğine katıldık. Üreticimize ilçemiz tarımına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çukuryurt Mahallesi Muhtarımız Ersun Tuncel’e göstermiş olduğu misafirperverliği için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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