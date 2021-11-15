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Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: "Eli kanlı teröristin şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatan toprağına gömülmesine müsaade edilmemelidir"
Sararan yapraklar toprakla buluştu
Sonbaharın son günlerine doğru ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.
Çevre 15.11.2021, 14:36
Sonbaharın son günlerine doğru ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.
Ağrı’da, sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta bahçeleri örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla büyülediği kentte, vatandaşlar bahçelerinde kış temizliği yapmak için kolları sıvadı.