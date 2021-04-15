Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseldi, karaya oturan kayık sular altında kaldı

Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı. Gölün kod seviyesi 31.4 metreye yükselirken karaya oturan kayıklar sular altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği Sapanca Gölü havadan da görüntülendi.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, sular yükselmeye başladı. Etkisini gösteren karın erimesi ve son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte gölün seviyesi 31.4 metreye yükseldi. Daha önceki zamanlarda suların çekilmesi ile birlikte karaya oturan kayıklar, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte göl ile buluştu. Bazı kayıklar ise suyun altında kaldı. Gölün doluluk oranını görünce sevindiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Çakar, gölün bu denli yükselmesi sonrasında vatandaşlara suyun daha dikkatli kullanılması gerektiği ve gölün kirletilmemesi konusunda çağrıda bulundu. Eski ihtişamına kavuşmasına ramak kalan gölün son hali ise havadan da görüntülendi.

Gölün dolduğunu görünce mutlu oldum, susuz kalmayacağız diye sevindim

Mehmet Çakar, “Ben gölün kritik seviyede olduğunu gazetelerde okumuş, televizyonda görmüştüm. Yağmurlar da yağmamıştı zaten. Çok çekilmişti göl. Şimdi hava güzel gezmeye geldim, gölün dolduğunu görünce mutlu oldum, susuz kalmayacağız diye sevindim yani. Suyun çekildiği zamanlarda karada kalan teknelere şahit olmuştuk. Şimdi geldiğimde teknelerin su üzerinde kaldığını hatta bir teknenin ise suyun altında kaldığını gördüm. Suyun bu kadar dolmasına sevindim. Su yükselince evlerimizde susuz kalmayacağız diye seviniyor, mutlu oluyoruz. Gölün kritik seviyelere gelmesi bizi korkutmuştu ileride susuz kalacağız diye, endişelenmiştik” dedi.

Çöp konusunda bütün vatandaşlar dikkat etmeliyiz

Vatandaşları göl ve çevresini kirletmemesi için uyaran Çakar, “Çöp konusunda bütün vatandaşlar dikkat etmeliyiz. Suyun bu kadar çekilmesi bizi tedirgin etti tabi ama buraya çöp doldurursak, çöp yığınları olursa ileride hiç hoş olmaz. Susuz kalırız ve gölümüz kirlenir hiç iyi bir şey değil. Herkes dikkat etse, elini taşın altına koysa ve gölümüzü kirletmemeye dikkat etse” diye konuştu.