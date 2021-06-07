Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Sapanca Gölü’nde dalgıçlar eşliğinde temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar havadan ve su altından da görüntülendi. Doğayı zehirleyen; cam, plastik ve kimyasal atıkların toplanıldığı temizlik çalışmalarına ekiplere yardım eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sapanca Gölü şehrimiz için çok önemli. Gölü korumak, gelecek nesillere miras bırakmak adına yeni çalışmalar için hazırlıklarımıza başladık. Bir kez daha herkesi gölümüzü korumaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre gönüllüleri ile Sapanca Gölü’nün çevresini temizledi. Farkındalık için bir araya gelinen buluşmada dalgıçlar, suya dalış yaparak gölün içindeki atıkları da temizledi. Sudan ve göl çevresinden toplanan cam, plastik, kimyasal atıklar doğanın nasıl kirletildiğini gösterdi. SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ın da yer aldığı farkındalık çalışmasında dalgıçlara tek tek teşekkür eden Başkan Yüce, gölün korunması için dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı.

Çevre ve tabiat miras değil, emanettir

Sakarya’nın doğal güzellikleriyle cennet bir şehir olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, gölün korunması konusunda hassas davranıldığını kaydederek, “Uzun yıllar kendi dengesini koruyan doğa maalesef ki içerisinde yaşadığımız bu çağda dengesini kaybetmeye başladı. Doğal kaynaklarımız giderek azalmaya başladı. Çevre kirliliği neredeyse dünyanın tamamına yayıldı. Çevre kirliliği dünyamız ve insanoğlu için ciddi tehlikeler barındırıyor. Yoğun nüfus ve tüketim kültürü sonucunda oluşan hızlı kirlenme bizleri telafisi zor bir sürece sokuyor. Yaşamın en temel iki ögesi olan su ve hava kirleniyor. Hep söylendiği gibi bu dünyayı kendimize miras olarak göremeyiz. Mirasyedi evlatlar gibi bunu tüketemeyiz, har vurup harman savuramayız. Çevre ve tabiat bir miras değil, bir emanettir. Emanete sahip çıkmak Efendimiz Aleyhisselam’ın en önemli vasıflarındandır. Biz de emanetimize sahip çıkmalıyız. Doğayı korumalı, ona sahip çıkmalı, geliştirmeli ve emanet bayrağını evlatlarımıza teslim etmeliyiz” dedi.

Gölümüze zarar veren gizli kirleri temizliyoruz

Yüce, “Şehrimizin en önemli güzelliklerinden olan ve hatta hemşerilerimizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Sapanca Gölü bizim için çok önemli. Sapanca Gölünün temizliği ve korunması konusuna hassasiyetle yaklaşıyor, bu konuda katı uygulamalar yürütüyoruz. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gölümüzü, en önemli doğal mirasımızı ve içme suyu kaynağımızı korumaya devam ediyoruz. Her vesileyle hemşerilerimizi de bu konuda bilinçlendirmek, Sapanca Gölü’nün önemine dikkat çekmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de dalgıç ekiplerimizle birlikte görünmeyen fakat doğa harikası gölümüze zarar veren gizli kirleri temizliyoruz. Su kalitemizi düşüren kirlerden kurtuluyoruz. Aynı zamanda kıyıdaki çöplerimizden topluyoruz” diye konuştu.