Sapanca Gölü yükseldi, karaya oturan kayıklar suyla buluştu

Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı. Gölün kod seviyesi 30.52 metreye yükselirken karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Vatandaşları su kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü’nün doluluk seviyesine yaklaştığını belirtti.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, sular yükselmeye başladı. Etkisini gösteren karın erimesiyle birlikte gölü seviyesi 30.52 metreye yükseldi. Yükselen suyla beraber karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Gözle görülen yükselme vatandaşın yüzünü güldürürken gölün su seviyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sapanca Gölü’nün doluluk oranına yaklaştığını belirtti. Daha önceki zamanlarda gölün kıyısındaki kayıkların suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıklar suyun yükselmesi ile birlikte tekrar göl ile buluştu. Eski ihtişamına kavuşmasına ramak kalan gölün son hali havadan da görüntülendi.

Kuraklık dünya genelinde ciddi mesele haline gelmiş durumda

Suyun şebekeden aboneye ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutup, kayıpların önüne geçebilmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm dünya genelinde kuraklık, mücadele edilmesi gereken ciddi bir mesele haline gelmiş durumda. Yani dünyanın gündeminde kuraklık vardır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hesaplamalarımızı yaptık ve buna göre bir plan hazırladık. Hem şehrimizin hem de ülkemizin göz bebeği Sapanca Gölü’nü koruma altına aldık. Ayrıca gölün etrafında alternatif su kaynaklarının faaliyetine geçmesini hızlandırdık. Yine su kaçaklarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Suyun şebekeden abonelere ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutarak oluşan arıza ve kayıpları en aza indirmek, kayıpların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı

Son yağışlar ile birlikte Sapanca Gölü’nün 30,52 metre seviyeye ulaştığını aktaran Başkan Yüce, “Şehrimizde su sıkıntısı uzun yıllar görülmemektedir. Son yağışların bu duruma katkısı olduğundan dolayı şükrediyoruz. Çok büyük bir katkısı olmuştur. Bütün su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı. Mevcut şartlar göz önüne alındığında şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü’nü tüm güzellikleriyle koruyarak ve kollayarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemiz olmuştur. Şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmını yeni yaptığımız Akçay Barajından alıyoruz. Böylelikle gölden daha fazla su çekilmesinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Şuanda bizim su seviyemiz 30,52 metre seviyesindedir. Yani çok az bir kısım kalmıştır ki Sapanca Gölü doluluk seviyesine yaklaşmıştır” diye konuştu.

Su kullanımında daha dikkatli olunmalı

Su kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Tabi ki tüm bunların yanında hepimizin su kullanımında daha dikkatli olması gerekmektedir. Bahçe sulama, araç ve halı yıkıma gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması, suyu daha bilinçli tüketerek bu sürece katkı sağlaması vatani ve insanlık görevidir. Bu konuda daha duyarlı olmamızı ve hayat olan suyun kullanımını tasarruflu, en ideal şekilde kullanmak milli bir görevdir. Bu görevi, bütün vatandaşlarımızın en layıkı ile karşıladıkları ve yerine getirdiklerine inanıyorum. Bundan böyle de suyumuzu en ideal şekilde kullanalım, koruyalım ve inşallah Sakaryamız, ülkemiz ve dünyanın hiçbir zaman su sıkıntısını çekmemesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.