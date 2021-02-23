banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
banner448

Sapanca Gölü yükseldi, karaya oturan kayıklar suyla buluştu

Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı. Gölün kod seviyesi 30.52 metreye yükselirken karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Vatandaşları su kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü’nün doluluk seviyesine yaklaştığını belirtti.

Çevre 23.02.2021, 11:12
2
Sapanca Gölü yükseldi, karaya oturan kayıklar suyla buluştu

Sakarya’da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya’nın ve Kocaeli’nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü’nde sular yükselmeye başladı. Gölün kod seviyesi 30.52 metreye yükselirken karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Vatandaşları su kullanımı konusunda daha dikkatli olmaya davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü’nün doluluk seviyesine yaklaştığını belirtti.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, sular yükselmeye başladı. Etkisini gösteren karın erimesiyle birlikte gölü seviyesi 30.52 metreye yükseldi. Yükselen suyla beraber karaya oturan kayıklar gölle buluştu. Gözle görülen yükselme vatandaşın yüzünü güldürürken gölün su seviyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sapanca Gölü’nün doluluk oranına yaklaştığını belirtti. Daha önceki zamanlarda gölün kıyısındaki kayıkların suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıklar suyun yükselmesi ile birlikte tekrar göl ile buluştu. Eski ihtişamına kavuşmasına ramak kalan gölün son hali havadan da görüntülendi.

Kuraklık dünya genelinde ciddi mesele haline gelmiş durumda

Suyun şebekeden aboneye ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutup, kayıpların önüne geçebilmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tüm dünya genelinde kuraklık, mücadele edilmesi gereken ciddi bir mesele haline gelmiş durumda. Yani dünyanın gündeminde kuraklık vardır. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hesaplamalarımızı yaptık ve buna göre bir plan hazırladık. Hem şehrimizin hem de ülkemizin göz bebeği Sapanca Gölü’nü koruma altına aldık. Ayrıca gölün etrafında alternatif su kaynaklarının faaliyetine geçmesini hızlandırdık. Yine su kaçaklarının önüne geçmek için altyapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık. Suyun şebekeden abonelere ulaşıncaya kadar olan süreci sürekli kontrol altında tutarak oluşan arıza ve kayıpları en aza indirmek, kayıpların önüne geçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı

Son yağışlar ile birlikte Sapanca Gölü’nün 30,52 metre seviyeye ulaştığını aktaran Başkan Yüce, “Şehrimizde su sıkıntısı uzun yıllar görülmemektedir. Son yağışların bu duruma katkısı olduğundan dolayı şükrediyoruz. Çok büyük bir katkısı olmuştur. Bütün su kaynaklarımızın neredeyse tamamı doluluk oranına ulaştı. Mevcut şartlar göz önüne alındığında şehrimizin doğa harikası Sapanca Gölü’nü tüm güzellikleriyle koruyarak ve kollayarak gelecek nesillere bırakmak bizim vazifemiz olmuştur. Şehrimizin ihtiyacı olan içme suyunun bir kısmını yeni yaptığımız Akçay Barajından alıyoruz. Böylelikle gölden daha fazla su çekilmesinin önüne geçmiş bulunmaktayız. Şuanda bizim su seviyemiz 30,52 metre seviyesindedir. Yani çok az bir kısım kalmıştır ki Sapanca Gölü doluluk seviyesine yaklaşmıştır” diye konuştu.

Su kullanımında daha dikkatli olunmalı

Su kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Tabi ki tüm bunların yanında hepimizin su kullanımında daha dikkatli olması gerekmektedir. Bahçe sulama, araç ve halı yıkıma gibi faaliyetlerde şebeke suyu kullanılmaması, suyu daha bilinçli tüketerek bu sürece katkı sağlaması vatani ve insanlık görevidir. Bu konuda daha duyarlı olmamızı ve hayat olan suyun kullanımını tasarruflu, en ideal şekilde kullanmak milli bir görevdir. Bu görevi, bütün vatandaşlarımızın en layıkı ile karşıladıkları ve yerine getirdiklerine inanıyorum. Bundan böyle de suyumuzu en ideal şekilde kullanalım, koruyalım ve inşallah Sakaryamız, ülkemiz ve dünyanın hiçbir zaman su sıkıntısını çekmemesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19