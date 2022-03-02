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Sapanca Gölü için bu fotoğraflarla uyarıda bulundular

Sapanca Gölü’nü korumak, pislik ve atıklardan zehirlenmemesini sağlamak için Büyükşehir ekiplerince göl kıyısı ve çevresindeki atıklar temizleniyor. Temizlik çalışmalarından çekilen fotoğraflar paylaşılarak, “Lütfen cennetimiz olan gölümüzü çöplerle kirletmeyelim” uyarılarında bulunuldu.

Çevre 02.03.2022, 11:04
Sapanca Gölü için bu fotoğraflarla uyarıda bulundular

Sapanca Gölü’nü korumak, pislik ve atıklardan zehirlenmemesini sağlamak için Büyükşehir ekiplerince göl kıyısı ve çevresindeki atıklar temizleniyor. Temizlik çalışmalarından çekilen fotoğraflar paylaşılarak, “Lütfen cennetimiz olan gölümüzü çöplerle kirletmeyelim” uyarılarında bulunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli doğal kaynaklarından olan ve yüzyıllardır varlığını sürdüren Sapanca Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gece-gündüz demeden çalışıyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Çevre Koruma Ekibi, göl havzasının korunması ve içme suyunun en kaliteli, temiz şekilde vatandaşlara sunulabilmesi için sürekli olarak analizler yapıyor, denetimler gerçekleştiriyor. Son olarak göl havzasında ve çevresinde bulunan tüm çöp ve pislikler temizlendi. Temizlik esnasında ortaya çıkan manzara ise görenleri oldukça üzdü.

"Ekipler tek tek temizliyor"

Serdivan, Arifiye ve Sapanca ilçesine sınırı olan göl için tehdit olabilecek noktalardaki tüm çöp ve pislikler temizlenirken, bu çalışma için yoğun bir mesai harcandı. Göl kenarında vakit geçiren, yürüyüş yapan ve piknik için bölgeye giden vatandaşların yiyecek ve içeceklerinden kalan artıkları plastik, kağıt ve hatta kimyasal malzemeleri doğanın içine bırakması durumu zorlaştırıyor. Büyükşehir SASKİ ekipleri, atıkları içme suyuna karışmadan topluyor, suyun içine giren çöpleri de temizliyor. Son yapılan çalışmayla ilgili fotoğrafları paylaşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı.

"Lütfen gölümüzü kirletmeyelim, koruyalım"

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Şehrimizin en önemli değeri Sapanca Gölü hem fiziki yapısı hem de su kalitesi açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin içme suyu kaynağı ve doğal güzelliği ile gözleri büyüleyen en güzel tektonik göllerinden birisidir. İlimizin yüzde 70’ini besleyen gölümüzü korumak, doğal kaynakların giderek azaldığı ve dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği günümüzde çok önemlidir. Sadece evimizi, sokağımızı temiz tutmakla çevreyi temiz tutmuş olmayız. Çünkü canlılar yaşayabilmek için havaya, suya ve beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Son yapılan çalışmada ortaya çıkan manzara, kirlilik konusunda hassasiyetle davranmamız gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda, vatandaşlarımızı çöpleri ve pislikleri doğaya bırakmamaları konusunda uyarıyoruz. Lütfen doğal cennetimizi kirletmeyelim” denildi.

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