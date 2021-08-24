banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Piyasalarda dikkat çeken düşüş!
Galatasaray son dakikalarda güldü!
Galatasaray son dakikalarda güldü!

Sansar yolunu şaşırıp şehre indi

Nesli tükenmekte olan sansar kent merkezine indi.

Çevre 24.08.2021, 09:51
Sansar yolunu şaşırıp şehre indi

Nesli tükenmekte olan sansar kent merkezine indi.

Ardahan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarlar, gece karanlığında şehir merkezinde görüntülendi. Perde ustası Murat Morkoç tarafından görüntülenen sansarlar cadde ortasında dolaşırken görüntülendi.

Karagöl mahallesinde gece saat 11.30 civarında apartmanının karşında bulunan harabe evin etrafında dolaşan sansar ailesini fark eden Morkoç, cep telefonu ile bu anı görüntüledi. Morkoç, ’’Şehir merkezinde sansarlar dolaşıyor. İnsanlar sokağa çıkmayınca sakinleşen ortamdan faydalanan Sansar ailesi ve diğer hayvanlar sokaklarda rahat rahat dolaşabiliyor’’ dedi.

Cadde ortasında dolaşırken görüntülenen sansarlar daha sonra harabeye dönen bir evin arazisine girerek gözden kayboluyor.

Yorumlar (0)
31°
açık